Kloboučník podle zdroje Deníku policii řekl, že po odchodu přítelkyně zůstal doma sám a spal. Když se odpoledne vzbudil, nudil se. Nejprve zkoušel volat kamarádce, která pracuje v Kauflandu, a když mu to nevzala, zavolal na tamní infolinku, řekl „je tam bomba“ a položil telefon. Protože volal ze svého mobilu, měla policie pátrání po anonymovi lehké a brzy zvonila Kloboučníkovi u dveří. Ten se hned přiznal a snažil se čin i vysvětlit. „Řekl, že do super-marketu zavolal, jelikož tam v zimě pracoval brigádně asi tři měsíce v oddělení zeleniny, když doplňoval zboží. Chtěl smlouvu na hlavní pracovní poměr, ale asi před půl rokem ho propustili. To ho naštvalo. Činu litoval a slíbil, že se to nebude opakovat,“ uvedl zdroj Deníku obeznámený s případem.

Soud Kloboučníka potrestal trestním příkazem, tedy bez nařízení hlavního líčení. „Za přečin šíření poplašné zprávy byl obviněný odsouzen k trestu obecně prospěšných prací ve výměře 200 hodin,“ řekl Deníku soudce Petr Sperk a dodal, že firmy byly se svým nárokem na náhradu škody odkázány na řízení ve věcech občanskoprávních. Kloboučník ani státní zastupitelství si proti trestnímu příkazu nepodali odpor, a tak nabyl v těchto dnech právní moci.