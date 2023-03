U soudu bylo rušno už před jeho začátkem. Jaroslava Jana totiž přišla podpořit početná skupinka jeho příbuzných ze známé klatovské rodiny. Zatímco děti se producírovaly před fotoaparátem reportéra Deníku a chtěly snímek, někteří dospělí ho vyháněli s tím, že si nepřejí, aby fotil, že Jarda nikoho nezabil, ale „má jen auto“. Diskuze pak nastala, když byli do soudní síně vpuštěni jen čtyři příbuzní, ostatní museli zůstat venku.

Přes nízký věk byl Jano už čtyřikrát soudně trestán, z toho třikrát jako mladistvý. Vždy za to samé, za tzv. mařenku, tedy řízení přes zákaz. Řídí, ač to má nejen zakázáno, ale dokonce ani nemá řidičský průkaz. Nezastavilo ho ani to, že za to dostal podmínku či 200 hodin obecně prospěšných prací.

Před soudem teď stanul kvůli desítce případů, kdy byl policisty během února a března přistižen za volantem, většinou Škody Octavia a většinou v Klatovech či Nýrsku. U soudu Jano nezapíral. „Nemám práci, ale přivydělávám si brigádami. A jezdil jsem právě za prací. Zákazů jsem si byl vědom, lituji toho,“ řekl soudu Jano. Prohlásil vinu, a tak nebylo nutné provádět dokazování a mohly rovnou zaznít závěrečné návrhy a poté rozsudek.

Státní zástupkyně Petra Švecová pro něj navrhla minimálně rok vězení. „Nemá velký respekt před zákony a soudními rozhodnutími,“ uvedla Švecová a připomněla, že jde o speciálního recidivistu, který byl trestán už čtyřikrát, vždy za totéž.

Soudkyně Martina Šimánková uložila Janovi roční nepodmíněný trest, který si odpyká ve věznici s ostrahou. Připomněla mu přitom, že je jeho velkým štěstím, že do jedné věci bylo spojeno hned pět návrhů na potrestání. Kdyby se tak nestalo, byl by odsouzen celkem pětkrát a celkový pobyt za mřížemi se mu tak značně prodloužil. Verdikt nabyl ihned právní moci, všichni se vzdali práva odvolání. Příbuzní to vzali sportovně. „V půlce si zažádá a za sedm měsíců je doma,“ zaznělo.