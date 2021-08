Zachránili ji až přivolaní strážníci. O pár dní později, když s kolegyněmi přistihla Janovu družku při krádeži, už ale dopadla mladá žena mnohem hůře. Dostala od něj ránu do hlavy, po níž skončila v nemocnici. U klatovského soudu se Jano nyní začal zpovídat nejen z řádění v supermarketu, ale i dalších útoků a vyhrožování.

Jano, který pochází z početné a obávané rodiny, je mimořádný zločinec. Už jako mladistvý dostal dva roky vězení a jako dospělý pak byl odsouzen celkem k 31 letům za mřížemi. Úplně vše ale ve vězení nestrávil, některé tresty mu byly zkráceny. Teď už je na svobodě mimořádně dlouho, od podzimu 2019. Ale řádně se nechová.

Podle obžaloby, která zazněla u soudu, ukradl v obchodě lahev alkoholu. Dále opakovaně řádil v jedné z klatovských hospod. Opakovaně tam napadal hosty, servírku i majitele, vyhrožoval jim zabitím, nadával jim. Vzhledem k jeho minulosti měli strach, že slova promění v činy. A řádil i ve zmíněném supermarketu. Zejména v den, kdy s partnerkou popili a pak šli Jiří Jano u klatovského soudu.Zdroj: Deník/Milan Kiliánna „nákup“. „Vzala jsem si zboží, ale zapomněla jsem ho zaplatit. Já hodně zapomínám. Když jsem šla ven, volaly na mne, ale já špatně slyším. Venku pak na mě prodavačky skočily a bily mě,“ nabídla svoji verzi Jiřina D. Podle obžaloby dal jedné z prodavaček Jano ránu pěstí do hlavy, po níž strávila čtyři dny v nemocnici. Událost ženu, která s ním měla konfliktu už kvůli roušce, tak zasáhla, že dodnes trpí posttraumatickou stresovou poruchou.

„Tu lahev jsem vzal. Přijeli policajti, vzali mi ji a odvezli mě na záchytku,“ nezapíral Jano. Odmítl ale, že by napadl prodavačku, prý ji jen zvedl z družky, na níž klečela. A v hospodě také nikomu nevyhrožoval. „Vymysleli si to,“ řekl recidivista, který vsadil na svéráznou obhajobu. Tvrdil, že v hlavě slyší hlasy. U soudu se také neváhal svléknout, aby ukázal své jizvy.

Státní zástupkyně pro něj navrhuje pět let vězení, líčení ale muselo být odročeno kvůli výslechu svědků. Hned po skončení soudu se Jano opil a vydal se do restaurace, probírané u soudu, aby si to tam s nimi vyřídil. Přivolaní policisté mu naměřili více než tři promile a odvezli ho na záchytku. V hospodě Deníku řekli, že se diví, že je Jano stále na svobodě, a že mají strach, aby někomu neublížil.