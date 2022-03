Incident se stal ve středu v 19.35 hodin na lince z Klatov do Nýrska, a to v klatovské Domažlické ulici. Jak se Deníku podařilo zjistit, útočníkem měl být muž, který byl zjevně pod vlivem alkoholu. Řidič ho opakovaně vyzýval, aby si nasadil povinnou ochranu dýchacích cest, na což cestující reagoval urážkami a útokem. Pak vzal do zaječích. „Policie ve věci zahájila úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu výtržnictví a po pachateli pátráme,“ uvedla Dana Ladmanová z klatovské policie.