Napadení se podle obžaloby odehrálo 4. září na ostrově Santos v Sušici během koncertu skupiny Škwor. Po slovní rozepři Uher fyzicky napadl Jitku F. a to tak, že ji dvakrát udeřil do obličeje otevřenou dlaní či pěstí a způsobil jí lehké zranění v obličeji, které si nevyžádalo ošetření a dále ji vulgárně urážel. Poté napadl Luďka R., kterého uhodil otevřenou dlaní do obličeje, poté se vzájemně uchopili a spolu spadli na zem. V okamžiku, kdy se poškozený zvedal ze země ho Uher kopl do nohy, po pádu na něj skočil a snažil se ho udeřit pěstí, v čemž mu bylo zabráněno dalšími lidmi. Dále udeřil pěstí do obličeje Kristýnu H., čímž jí způsobil zranění.

Uher si z noci pamatuje jen část. „Jitka mě urážela, odstrkovala mě, vyháněla mě, protože jsem chtěl mluvit se svou bývalou, proto jsem jí dal facku, neudržel jsem emoce. Potom jsem jí dal ještě jednu. Pán mi pak zašlápl cestu, mě chytly emoce a dopadlo to tak, jak to dopadlo. Dal jsem mu facku, zaklesli jsme se do sebe, někdo mě pak chytil za jednu ruku a za druhou, pak už nic nevím. Nevybavuji si ani, že bych dal facku druhé paní. Nemám lidi, kteří by mi dosvědčili, co se stalo. Ale cítil jsem, že mi někdo mlátil hlavou o zem, měl jsem si pak vzadu rozbitou. Myslím, že mi ji někdo natáhl, tak jsem měl výpadek,“ vypověděl u soudu Uher.

Že by poškozenému šlápl na nohu nebo ho kopl, si nepamatoval a ani to, že by dal facku Kristýně H. Že by to byl Uher ale u výslechu nepotvrdila ani ona. Výpovědi svědků byly rovněž různé. Ohledně zranění Luďka R. soudní znalec uvedl, že k němu mohlo dojít při pádu nebo když na poškozeného někdo spadl. Kop by podle něj musel být hodně razantní.

U Zavlekova hořela autodílna, majitel byl popálen

Soudce Petr Sperk se proto po poradě se senátem rozhodl postoupit případ k projednání městskému úřadu Sušice, jelikož nejde o trestný čin a skutek by mohl být posouzen jako přestupek. „Po provedeném dokazování v hlavním líčení nebyly dostatečně odstraněny rozpory, které se týkaly napadení Kristýny H., s ohledem na výslech znalce nebylo prokázáno ani ublížení na zdraví, které se týká Luďka R., jenž ve své výpovědi uvedl, že k němu mělo dojít kopem. Znalec ho sice nevyloučil, ale uvedl jej jako méně pravděpodobný, jelikož by musel být proveden větší silou a dle vyjádření došlo ke zranění při nějakém přilehnutí nebo pádu poškozeného na zem,“ vysvětlil soudce.

Státní zástupkyně si ponechala lhůtu pro možnost podání stížnosti ohledně rozhodnutí.