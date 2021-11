Policisté z oddělení obecné kriminality v Klatovech prověřovali loupež, která se stala z 30. na 31. října na Klatovsku.

Od komisaře převzali usnesení o zahájení trestního stíhání tři muži - třicetiletý pobývající v obci u Janovic nad Úhlavou, dvaačtyřicetiletý z Klatov a pětatřicetiletý z Nepomucka na jižním Plzeňsku. Ti byli obviněni ze spáchání zvlášť závažného zločinu loupež spáchaného formou spolupachatelství.

"Uvedení muži v sobotu 30. října před sedmnáctou hodinou v obci na Klatovsku, pod legendou nákupu mobilního telefonu přesvědčili poškozeného, aby usedl do vozidla Renault Megane, které řídil dvaačtyřicetiletý muž. Muži poškozenému vyhrožovali násilím a újmou na zdraví, kdy žádali vydat dvacet tisíc korun. S vozidlem projížděli po Klatovech k různým peněžním bankomatům, kdy poškozený poprvé vybral 10 000 Kč, které mu nejstarší muž vzal z ruky, další 2 000 Kč vyzvedl z jiného bankomatu a opět musel předat. K dalším výběrům nedošlo vzhledem k zůstatku na účtu poškozeného. Celkem poškozený provedl deset transakcí. Pachatelé si peníze mezi sebou rozdělili," uvedla klatovská policejní mluvčí Dana Ladmanová s tím, že muže poté převezli zpět do obce s podmínkou, že má provést po půlnoci další výběry, a poté si pro peníze přijedou. A skutečně přijeli, ale už neodjeli, dopadli je policisté. "Policisté dva mladší podezřelé muže zadrželi a třetí byl do hodiny zjištěn v Klatovech. Policisté shledali, že obvinění muži byli opakovaně odsouzeni a potrestáni za různou trestnou činnost. Pachatelé úmyslně společně užili proti další osobě pohrůžky násilí s úmyslem se zmocnit cizí věci," sdělila Ladmanová.

Podle trestního zákoníku jim hrozí odnětí svobody na dvě léta až deset let.