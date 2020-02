Policisté v Sušici řeší od pondělí dvě vloupání do domů.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/archiv

„Neznámý pachatel vnikl ve večerních hodinách v obci u Dlouhé Vsi do objektu kanceláří společnosti. Uvnitř kanceláře poškodil psací stůl, ale žádné věci neodcizil. Poškozením zařízení vznikla škoda 10 000 Kč,“ uvedla klatovská policejní mluvčí Dana Ladmanová. Další krádež se stala v době od 3. do 4. února, kdy zloděj vnikl v Sušici do domu, kde poškodil dveře a v místnosti vzal finanční hotovost, téměř 11 tisíc korun. „Policie v obou případech zahájila úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu krádež,“ dodala Ladmanová. Vzhledem k tomu, že se případy staly blízko sebe, není vyloučeno, že šlo o stejného pachatele.