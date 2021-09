Druhý případ z Hřešihlav už byl složitější. Před pár dny do vesničky dorazil tmavě zelený VW Caravelle se čtyřčlennou osádkou. Pouze jeden z pasažérů hovořil česky. „Ostatní polsky nebo rumunsky, což nerozeznám,“ přiznal se starší oznamovatel. Řemeslníkům údajně přebýval materiál z nedaleké stavby a vyhodili cenu na dnešní dobu neskutečnou. Jenže původních 32 tisíc za bourací práce, žlaby, svody a jiné komponenty se druhý den změnilo na čtyřnásobek. Skupina požadovala 120 tisíc korun, což senior odmítl. „Ze strany povedené skupiny následovala sleva třicet tisíc, jenže to už pan domácí vytáčel linku 158. Kvarteto hostů raději sbalilo nářadí i žebřík a vytratilo se. S tím, že způsobilo minimální škodu, ale může operovat jinde,“ dodala Kroftová.

Vybrala si řídce osídlenou část Rokycanska, kde nabízí opravy okapů a střech za lákavé ceny. A volí k tomu dříve narozené obyvatele. „První signál zaznamenali kolegové z radnického oddělení ještě v srpnu u Přívětic. Ve Sklené Huti zastavila dodávka se třemi snědými muži. Vloudili se do objektu a majitelku oslovili s rekonstrukcí krytiny. Duchapřítomná žena zareagovala razantně, takže parta se vytratila,“ sdělila rokycanská policejní mluvčí Hana Kroftová.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.