Oba konflikty spojuje to, že se odehrály přímo na náměstí a útočníky byli mladíci narození v roce 1999.

První z nich ale hlídce po příjezdu tvrdil, že je nevinný, že naopak on byl napaden. Za útočníky označil dva muže ve věku 26 a 34 let. „Ti ale shodně uvedli, že to bylo naopak, že je měl napadnout dotyčný muž a oni se jen bránili. Jejich verzi později potvrdil kamerový záznam, kde je vidět, že mladík jednoho z nich srazil k zemi a druhý mu šel na pomoc,“ uvedl velitel klatovských strážníků Luboš Steinbach. Dodal, že jeden z mužů se doznal, že ze strachu z agresora rozbil dvě skleněné lahve a při tom nešťastnou náhodou pořezal přítelkyni svého kamaráda. Ta musela být ošetřena záchranáři a převezena do nemocnice.

Hlavní aktér druhého konfliktu, 20letý Klatovan, napadl na náměstí dvě dívky ve věku 15 a 17 let. Když to přijeli strážníci řešit, byl na ně velice vulgární, ukazoval jim vztyčený prostředníček a sprostě jim nadával. Uklidnit se nedal, dokonce se s muži v uniformách začal strkat, a tak nakonec hlídce nezbylo nic jiného, než mu přiložit pouta. Ani ta ho nezklidnila, i při převozu na obvodní oddělení strážníkům velmi vulgárně nadával a vyhrožoval jim fyzickou likvidací. „Oba případy řešíme ve spolupráci s Policií ČR,“ dodal Steinbach. Teprve další šetření tak ukáže, zda se útočníci dopustili trestných činů nebo přestupků.