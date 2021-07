Až pět let vězení hrozí zloději, který v sobotu v noci ukradl na Kolonádě v Mercandiniho sadech v Klatovech z kufru automobilu fotoaparát s příslušenstvím. Majiteli způsobil škodu 146 500 korun.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Michal Bílek

Neznámý zloděj v době od 22.10 do 22.30 hodin v Mercandiniho sadech odcizil fotobatoh, ve kterém byl uložen fotoaparát Nikon v hodnotě 65 tisíc, objektiv Nikkor v hodnotě 20 tisíc korun, objektiv Tamron v hodnotě 20 tisíc korun, další objektiv Nikkor v hodnotě 25 tisíc korun, dvě baterie do fotoaparátu v celkové hodnotě dva tisíce korun a paměťová karta Sony v hodnotě tři tisíce korun. "Dále ukradl hliníkový kufr, ve kterém se nacházel držák na tablet, trafo a kabely ke klávesám. Tímto jednáním způsobil majiteli celkovou škodu 146 500 korun. Policisté provedli ohledání místa činu a šetření v okolí. Ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu krádež. Po odcizených věcech i po pachateli usilovně pátrají. Pachateli hrozí v případě odhalení trest odnětí svobody na jeden rok až pět let," uvedla policejní mluvčí Dagmar Brožová.