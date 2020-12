Muž na Kolinecku si vybudoval rozsáhlou pěstírnu konopí, kterou nyní odhalila policie. Zadržen byl jednačtyřicetiletý muž.

Pěstírna na Kolinecku. | Foto: PČR

Zdroj: PČR„Podezřelý muž v půdních prostorech rodinného domu, od počátku roku do 13. dubna, in-door způsobem vypěstoval v jednom pěstebním cyklu téměř 100 rostlin konopí. Rostliny pěstoval za účelem dalšího prodeje i pro vlastní potřebu. Dále od září do 8. prosince v hospodářském objektu u domu vypěstoval 299 rostlin konopí o výšce od 60 do 100 cm. Muž vydal uvedené rostliny, technologii i chemikálie k jejich pěstování,“ sdělila klatovská policejní mluvčí Dana Ladmanová.