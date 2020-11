Policisté z oddělení hospodářské kriminality klatovského územního odboru se zabývají dalším internetovým podvodem. Škoda je poměrně vysoká, přesahuje 600 tisíc korun.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Jan Karásek

Jak už to bývá, vše začalo tím, že muže z Klatovska zaujala na internetovém inzertním portálu jedna z nabídek. Cizinec tam nabízel k prodeji minibagr. Domluva byla rychlá a zájemce o stroj poslal podle pokynů prodejce na jeho účet finanční částku 648 310 Kč. Jenže pak přišlo to, co už zažili mnozí, kteří nakupují na internetu.