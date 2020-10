Případ fyzického napadení a ublížení na zdraví prověřovali policisté z oddělení obecné kriminality. „Ve zkráceném přípravném řízení převzal čtyřiatřicetiletý muž z obce u Nýrska od komisaře záznam o sdělení podezření z přečinu ublížení na zdraví,“ uvedla klatovská policejní mluvčí Dana Ladmanová.

Napadení se odehrálo 22. července odpoledne v Klatovech v Kollárově ulici na trávníku u školy. Nejprve třiačtyřicetiletý muž čtyřiatřicetiletého provokoval, povalil ho na zem a roztrhl mu triko. Ten ho pak opakovaně udeřil pěstí do hlavy a způsobil mu zranění. Poškozený pak musel být hospitalizován ve zdravotnických zařízeních v Klatovech a v Plzni, a to v době od 22. do 31. července.

Podezřelému nyní hrozí šest měsíců až tři léta odnětí svobody, protože jinému úmyslně ublížil na zdraví. „Policie se zabývá i právním posouzením jednání muže, který celý incident vyprovokoval,“ dodala Ladmanová.