Muži ve věku 24 a 31 let si podle zjištění Deníku dopřáli kombinaci drog a alkoholu. Po tomto koktejlu se začali hádat a především řádit. „Vykřikovali nadávky a ničili vybavení bytu. Dále běhali nazí po společných prostorách domu a v otevřeném okně, které směřovalo na ulici, nazí simulovali homosexuální sex,“ popsal zdroj obeznámený s případem.

Oba výtečníci kromě toho ještě ze zmíněného okna vyhodili židle a další věci. Při „exhibici“, která se odehrála nedaleko autobusového nádraží, je sledovalo hned několik svědků, mezi nimiž bylo i dítě. Oficiální vyjádření policie se Deníku získat nepodařilo, ale podle dostupných informací se případem již zabývá pro podezření z výtržnictví.

Řádění naháčů ve městech Plzeňského kraje není naštěstí příliš časté. Připomenout z posledních let můžeme muže, který se v parku u vlakového nádraží v Rokycanech svlékl úplně do naha a sedl si na lavičku. Přivolané hlídce tvrdil, že to bylo kvůli vysokým teplotám. V Plzni budil vloni pozornost muž, jenž se procházel po Americké třídě a měl na sobě jen boty a roušku. Nahá byla i jeho malá dcerka. V Klatovech zase jen tak nezapomenou na zloděje ze supermarketu, který se při pronásledování svlékl na rušné ulici úplně do naha, aby dokázal, že u sebe nic kradeného nemá.