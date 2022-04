Případ se odehrál 3. února, kdy přišel muž přišel do obchodu v Hrádecké ulici v Sušici, kde ukradl po dvou kusech másla, sýry, balení s masem a tekuté koření v celkové ceně 381 Kč. To schoval pod bundu i do kapes. Před pokladní zónou byl přistižen pracovníkem obchodu a vydal odcizená másla i sýry a s dalším zbožím prošel bez úhrady. Pracovník se snažil muže přesvědčit, aby vydal další odcizené zboží, což nechtěl. Byl vyzván, aby počkal na příjezd policistů a následně začal pracovníka napadat. "Podezřelý začal strkat tělem do muže, rukama ho chytil za ruku i krk a chtěl opustit obchod, ale v jeho počínání mu bránil i další personál, kdy mu z bundy vypadlo odcizené zboží. Pachatel fyzicky napadl pracovníka rukou sevřenou v pěst dvakrát do hlavy a nohou mu dupal na dolní končetinu," uvedla klatovská policejní mluvčí Dana Ladmanová.