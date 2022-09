"Policisté v Klatovech přijali v tomto týdnu oznámení o kontaktování dívek neznámým mužem. Na různých místech v Klatovech minimálně ve třech případech zastavil řidič s osobním vozidlem zřejmě značky VW v blízkosti dívek, kterých se dotazoval na cestu, kde pobývají, a následně jim nabídl odvoz. Uvedené případy policisté z oddělení obecné kriminality intenzivně prošetřují a byl zjištěn podezřelý muž, jenž přiznal, že skutečně dívky uvedeným způsobem oslovil. Policisté se případy dále zabývají," uvedla klatovská policejní mluvčí Dana Ladmanová.

Doporučení Policie ČR: Dítě a neznámé osoby - zásady:

- Pozvání na návštěvu bytu či jiných míst cizí osobou – vždy odmítnout.

- S cizí osobou nikam nechodit ani nejezdit.

- Od cizích osob dodržovat bezpečný odstup.

- Nesedat do motorového vozidla s neznámou osobou.

- Při cestě do školy nebo ze školy chodit bezpečnou cestou.

- Při chůzi se vyhýbat opuštěným místům.

- Nikomu neříkat adresu bydliště ani podrobnosti o rodině.

- Neříkat, že jsem sám/a doma.

- Do bytu nezvat cizí osoby, jen se souhlasem rodičů.

- Od neznámých osob nebrat žádné dárky.

- Při setkání s podezřelou osobou se dostat co nejrychleji z místa, utéci mezi více lidí a zavolat na linku 158.

- Nejezdit autostopem.

- Pokud by se dítě setkalo s podezřelými nabídkami od cizích osob, neprodleně telefonujte na linku Policie ČR číslo 158.