Honička policie s řidičem, který ujížděl, se odehrála v pondělí poblíž Kašperských Hor. Šlo o muže, který měl být ve vězení, kam následně putoval.

Muž řídil vozidlo VW Golf z Kašperských Hor na Sušici. Kašperskohorští policisté prováděli nedaleko Radešova dohled nad silničním provozem a chtěli řidiče vozidla zastavit. Ten ale na světelné znamení nereagoval a pokračoval v jízdě a ohrožoval ostatní účastníky provozu. Nedaleko obce Dolejší Krušec s vozidlem havaroval, kdy sjel do příkopu a při pokusu o útěk jej policisté zajistili, kdy použili donucovací prostředky hmaty, chvaty a pouta. "Osmatřicetiletý muž z obce na Přešticku se podrobil dechové zkoušce, která byla s negativním výsledkem a testu, zda není pod vlivem návykové látky, který byl pozitivní na amfetamin a konopí. Policisté muže převezli do zdravotnického zařízení v Sušici, kde bylo provedeno lékařské vyšetření a odběry biologických materiálů. Zjistili také, že nevlastní žádné řidičské oprávnění. Muž převzal v měsíci březnu výzvu k nastoupení do výkonu trestu, což neučinil a Okresní soud pro Plzeň-jih na něj vydal příkaz k dodání do výkonu trestu odnětí svobody. Muž byl eskortován do policejní cely, následující den byly provedeny další úkony, a poté byl převezen do věznice," uvedla klatovská policejní mluvčí Dana Ladmanová.