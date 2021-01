Muž měl podle obžaloby s oběma svými dcerami vynucený pohlavní styk ještě před jejich patnáctými narozeninami. Sex si pak vynucoval opakovaně, dívky trpěly roky.

Trvalo déle než deset let, než se jedna z dcer svěřila svému příteli a ten ji přiměl vše oznámit policii. Muž měl dcery znásilňovat na různých místech Plzeňského a Středočeského kraje, kde s nimi bydlel po ubytovnách. Starší z dcer podle obžaloby opakovaně znásilnil, i když křičela, prosila ho, aby toho nechal. Snažila se ho odstrkovat, bránila se. Ale byla slabší než on. U dívky se v následku otcova znásilňování rozvinula posttraumatická stresová porucha, která ji výrazně omezuje v životě. Mladé ženě se hrůzné okamžiky stále vracejí, trpí nechutenstvím, poruchami spánku. Vše ji může doživotně poznamenat.

I mladší z dcer měl O. P. roky znásilňovat. „Využil její mentální retardace. Nebyla schopna pochopit jeho jednání, nebyla schopna se mu ubránit,“ zaznělo v obžalobě. Dívka, která je mentálně na úrovni čtyřletého dítěte, byla schopna popsat jen to, že s ní měl otec sex na stole v kuchynia v posteli.

Muž se policistům a následně i u soudu k tomu, že měl sex s oběma svými dcerami, přiznal. „Bylo to v době, kdy jim už bylo patnáct let,“ hájil se. Tvrdil také, že se dívky nebránily. Jako důvod sexu s vlastními dětmi uvedl, že s ním jeho tehdejší partnerka nechtěla spát.

Teď za to přišel trest. „Trestní senát rozhodl o vinně obžalovaného a uložil mu úhrnný trest odnětí svobody o výměře 8 let se zařazením do věznice se zvýšenou ostrahou a rovněž mu uložil povinnost náhrady nemajetkové újmy poškozené ve výši 200 000 Kč,“ informovala Deník mluvčí soudu Jana Durná. Rozsudek není pravomocný.