Jen během tohoto víkendu kontrolovali policisté tři řidiče, kteří neměli za volantem co dělat. Všichni se odmítli podrobit vyšetření v nemocnici.

Aniž by vůbec mohl řídit auto, usedl za volant osmatřicetiletý muž ze Sušice. „Policisté kontrolovali ve Vodní ulici řidiče vozidla Opel Corsa, který nepředložil doklady potřebné k řízení vozidla. Zjistili, že není ani držitelem řidičského oprávnění. Na výzvu se podrobil testu, zda není pod vlivem návykové látky a ten měl pozitivní na amfetamin, metamfetamin a konopí. Muž se ve zdravotnickém zařízení odmítl podrobit lékařskému vyšetření i odběrům biologických materiálů,” uvedla klatovská policejní mluvčí Dana Ladmanová.

Ani další dva řidiči nebyli žádní svatoušci. Mají zákaz řízení od soudu a v prvním případně dokonce dva - na deset a na šest let. Ten byl zastaven v sobotu v Plzeňské ulici v Horažďovicích s Fiatem Scudo. „Čtyřiatřicetiletý muž se podrobil dechové zkoušce s negativním výsledkem, ale test na návykové látky odmítl a taktéž lékařské vyšetření spojené s odběry biologických materiálů. Dále policisté zjistili, že muž má uloženy dva tresty zákazu činnosti řízení motorových vozidel, konkrétně Okresním soudem ve Strakonicích od května 2013 do června 2023 a další Krajským soudem v Českých Budějovicích od ledna 2019 do března 2025,” sdělila Ladmanová.

V pondělí hodinu po půlnoci zastavili policisté v Janovicích nad Úhlavou řidiče Seatu Cordoba. Tím byl osmatřicetiletý muž z Plzně, který při kontrole nepředložil řidičský průkaz a přes opakované poučení a výzvy se odmítl podrobit dechové zkoušce a následně i lékařskému vyšetření a odběru krve.

Policisté dalším šetřením zjistili, že podle rozhodnutí Městského úřadu v Klatovech má zákaz řízení pro všechny skupiny řidičských oprávnění od listopadu 2020 do dubna 2022.

Policie v posledních dvou případech zahájila úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.

