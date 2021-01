Dopaden byl i jeho parťák. Policisté odhalili muže v pátek během hlídkové činnosti.

„Ve 14.45 hodin viděli v Puškinově ulici jedoucí vozidlo Fiat Stilo a podle osobní znalosti poznali řidiče, který má uložen zákaz činnosti řízení motorových vozidel. Policisté za ním jeli do Ječné ulice, kde vozidlo zaparkoval a odcházel. Muž tvrdil policistům, že vozidlo řídil jiný muž a utekl, ale v okolí se žádná osoba nevyskytovala. Policisté muže převezli na oddělení, protože byl podezřelý ze spáchání přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Muž má Okresním soudem v Klatovech uložen trest zákaz činnosti od měsíce července 2019 na 36 měsíců,“ uvedla klatovská policejní mluvčí Dana Ladmanová.

Případ si převzali policisté z oddělení obecné kriminality a od komisaře převzal třiatřicetiletý muž z Klatovska usnesení o zahájení trestního stíhání ze spáchání zločinu krádež, spáchaného částečně samostatně a dílem formou spolupachatelství a z přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Druhý muž ve věku pětadvacet let z Plzně, pobývající v Klatovech, převzal usnesení o zahájení trestního stíhání ze spáchání přečinu krádež spáchaného formou spolupachatelství.

Muži společně 21. září po druhé hodině v noci v ulici Dr. Sedláka a 28. září v ulici Pod Koníčky ze dvou vozidel značky Opel Astra odcizili katalyzátory. Starší muž pak 24. listopadu v ulici Tyršova odcizil katalyzátor z vozidla Opel Zafira.

ŠEL DO VAZBY

V pondělí byl podle rozhodnutí soudu třiatřicetiletý muž vzat do vazby a za doprovodu policistů byl převezen do vazební věznice. „Šlo o obviněného, který je trestně stíhaný pro jednak krádeže katalyzátorů z aut a jednak proto, že neustále řídí vozidlo, ačkoliv má zákaz a má rovněž trestních stíhání více. Bylo tedy nebezpečí, že by v případě propuštění ze zadržení trestnou činnost opakoval. Proto byl vzat do vazby. Proti usnesení podal stížnost, nicméně to nemělo odkladný účinek, takže byl eskortován,“ řekl soudce Jan Kasal.

Muž má i další dosud neskončená trestní stíhání u klatovského soudu.

Trestné činnosti se muži dopustili částečně i v době, kdy byl vyhlášen nouzový stav, na což bude při výši trestu také pohlíženo.