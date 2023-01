Tělo mohlo být ve vodě zhruba měsíc a jednou z vyšetřovacích verzí je, že by mohlo by jít o Slováka, který se zdržoval v Plzni. Policie z pochopitelných důvodů nechce tyto informace komentovat. „K případu nálezu těla v řece Berounce s ohledem na probíhající úkony trestního řízení nemůžeme v tuto chvíli poskytnout žádné informace, ale jakmile to bude možné, neprodleně budeme o vývoji případu informovat,“ vysvětlila krajská policejní mluvčí Dagmar Brožová.