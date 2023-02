Tělo leželo ve vodě dlouho, což se na něm výrazně podepsalo, specializovanému soudnímu patologovi se ale podařilo rekonstruoval obličej neznámého chlapce, a tak je možné ho ukázat. Dítě bylo ve věku od tří do sedmi let, 110 centimetrů vysoké, vážilo kolem 15 kilogramů, mělo modré oči a tmavě blond až hnědé vlasy.

Policie je si téměř jistá, že chlapec nepochází z oblasti, kde byl nalezen. Pátrá proto po celé Evropě včetně sousedních Čech. Jedna z vyšetřovacích verzí je, že tělo mohlo být svrženo do řeky z mostu na frekventované dálnici z Mnichova do Norimberku, zatím pro to ale nejsou žádné opory v důkazech.