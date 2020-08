Nedodržení bezpečné vzdálenosti se vymstilo motorkáři u Dolní Lhoty. Auto před ním zastavilo a on do něj narazil, letět pro něj musel vrtulník. Jízdu nezvládl ani řidič, který před jízdou pil.

Nehoda u Dolní Lhoty. | Foto: Foto: PČR

Nehoda u Dolní Lhoty se stala v sobotu odpoledne, kdy jel dvaašedesátiletý řidič z Klatov s motocyklem Harley Davidson od obce Janovice na Úhlavou na Klatovy. „Před křižovatkou u obce Dolní Lhota nedodržel dostatečnou bezpečnostní vzdálenost za vozidlem Škoda Octavia, které jelo před ním a jehož šestadvacetiletý řidič chtěl odbočit vlevo do obce Dolní Lhota. Přitom řidič s osobním vozidlem zastavil, neboť dával přednost v jízdě protijedoucím vozidlům. Motocyklista narazil zezadu do stojícího vozidla a spadl vpravo mimo komunikaci. Při dopravní nehodě utrpěl zranění, se kterými musel být byl letecky transportován do nemocnice v Plzni,“ popsala policejní mluvčí Dagmar Brožová.