Bez trestu odešel ve středu od klatovského soudu motorkář Vít Bareš (34) z Prahy, který vloni při vyjížďce Šumavou srazil u Čachrova osmiletého chlapce, jenž s babičkou a kamarády přebíhal silnici. Dítě na místě zemřelo. Soud došel k závěru, že na neštěstí vinu nenese. Brzy se ale bude klatovský soud tragickou nehodou zabývat znovu, na lavici obžalovaných ovšem tentokrát usedne babička mrtvého chlapce, která ho podle státního zastupitelství nedostatečně hlídala, a na tragédii tak má podíl. Paradoxem je, že i přesto žena žádala po motorkáři za smrt svého vnuka odškodné, a to ve výši čtvrt milionu korun.

Neštěstí se stalo vloni 12. června odpoledne. Tehdy se z lesa, kde byla sbírat dřevo, vracela sedmdesátiletá důchodkyně, doprovázená svým osmiletým vnukem a třemi kluky ze sousední chalupy ve věku od 8 do 13 let. Nedaleko Čachrova v místě zvaném Poschingrův dvůr chtěla žena s dětmi přejít hlavní tah z Klatov na Železnou Rudu. Jenže na druhou stranu se dostala jen ona a tři sourozenci, její vnuk to bohužel nestihl a srazil ho motocykl BMW S 1000 XR jedoucí od Javorné. Podle obžaloby na tom nese vinu i jeho řidič Vít Bareš.

„Na vzdálenost cca 115 m při rychlosti cca 91 km/h uviděl před sebou čtyři děti a ženu s kárkou, na něž reagoval ubráním plynu, přibrzďováním a vyhýbáním vlevo, přičemž se pak v rychlosti cca 77 km/h čelně střetl s nezletilým, který se při přecházení za ostatními opozdil a po spatření motocyklu se zastavil v jeho koridoru pohybu,“ popsala v obžalobě státní zástupkyně Petra Švecová s tím, že hoch utrpěl tak závažná zranění, že jim na místě podlehl. Obžalovaný podle ní jako řidič porušil důležitou povinnost danou zákonem o provozu na pozemních komunikacích, která mimo jiné stanoví, že řidič je povinen dbát zvýšené opatrnosti vůči dětem.

Babička mrtvého školáka, jejíž jméno ani tvář nelze zveřejnit kvůli ochraně zesnulého dítěte, soudu řekla, že rušnou komunikaci v těchto místech s dětmi přecházela pravidelně. V osudný den počkala, až přejede auto, a pak kluky vyzvala, aby běželi na druhou stranu. Už byli v silnici, když viděla blížící se motocykl. „Vůbec nebrzdil. Křičela jsem na děti, ať utíkají, já také běžela,“ uvedla plačící žena, která přiznala, že nepostřehla, že vnuk zůstal vzadu. Několikrát zopakovala, že motorkář děti musel vidět, a kdyby brzdil, neštěstí se nestalo.

Soudní znalec z oboru dopravy Michal Kešner potvrdil, že kdyby motorkář začal intenzivně brzdit, dokázal by zastavit. Řekl ale také, že nemusel hocha ve stínu hned spatřit a že kdyby dítě na poslední chvíli nezastavilo, ke srážce by nedošlo.

Bareš, který se také opakovaně neubránil slzám, vysvětlil, že když spatřil skupinku na silnici, za prvé netušil, že jsou v ní děti, a za druhé situaci vyhodnotil tak, že stačí jen přibrzdit a vyhne se jí, neboť v protisměru nic nejelo. Zdálo se mu to mnohem bezpečnější, než prudce brzdit a riskovat pád a smetení všech chodců. Chlapce spatřil na poslední chvíli a už nedokázal zareagovat, byť je dle svých slov zkušený motorkář. „Lituji, že jsem tomu nedokázal zabránit. Do konce života to budu mít přes sebou,“ uvedl. Doplnil, že zatímco v době nehody na místě nebyla žádná značka, teď jsou tam hned dvě, jedna upozorňující na chodce a druhá doporučující snížit rychlost.

Za usmrcení z nedbalosti mu hrozilo odnětí svobody na jeden rok až šest let. Zmocněnec poškozených navíc požadoval odškodné pro pozůstalé - po milionu korun pro oba rodiče zesnulého chlapce, půl milionu pro jeho sourozence a po čtvrt milionu pro oba dědy a obě babičky, včetně té, která je ve věci také obžalována, neboť dle státního zastupitelství tragédii spoluzavinila.

Obžaloba žádala pro Bareše podmínku a zákaz řízení na 34 měsíců, obhajoba naopak zproštění obžaloby. Podle ní nespáchal trestný čin, zákon naopak porušili chodci.

Senát v čele se soudcem Petrem Sperkem se přiklonil ke druhému názoru a Víta Bareše obžaloby zprostil. „On zpomalil, vyhýbal se, ale dítě tam nepředvídal. Následek je tragický, ale šlo o shodu náhod, on dle našeho názoru nic nezanedbal,“ vysvětlil Sperk. Vyhráno ale Bareš ještě nemá, státní zástupkyně se na místě odvolala, a tak bude případ řešit Krajský soud v Plzni.