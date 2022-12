Martin V. byl obžalován z toho, že svoji sestru v období srpen 2015 až červen 2017, tedy v době, kdy jí bylo 12 až 14 let, opakovaně udeřil a násilím ji přiměl k pohlavním stykům. Mladík u soudu sice přiznal, že měl s vlastní sestrou opakovaně sex, ale odmítl její tvrzení, že by to bylo násilím. Uváděl, že s ním spala dobrovolně. Soudní znalkyně, která dívku zkoumala, upozornila, že její věrohodnost je snížena. Zejména co se týče násilí. Podle ní dívka mohla s bratrem spát proto, že si chtěla udržet pozici v rodině, kde byla nechtěná.

Soud po zvážení všech důkazů odsoudil Martina V. za tři sexuální útoky vůči sestře. „Když přišla ze školy, stáhl jí kalhoty, osahával ji na prsou, strčil jí penis do vaginy a vykonal na ní soulož. Za druhé využil chvíle, kdy byli doma sami, zasunul jí pohlavní úd do konečníku a pohyboval s ním až do doby, než někdo zazvonil. Za třetí jí ve sklepě sundal kalhoty, strčil jí penis do konečníku a poté do pusy,“ vyjmenoval předseda senátu Tomáš Bouček. Za pohlavní zneužití a soulož mezi příbuznými dostal Martin V., který čin spáchal ještě jako mladistvý, trest 18 měsíců, jehož výkon byl podmíněně odložen na zkušební dobu v trvání dvou roků. Je také povinen zaplatit sestře na náhradě nemajetkové újmy částku 50 tisíc korun. „Domníváme se, že podmíněný trest je dostatečný. Obžalovaný je osobou bezúhonnou, netrestanou, jednání doznal, lituje ho a poškozené se omluvil,“ vysvětlil Bouček s tím, že se nepodařilo prokázat, že by mladík vůči sestře skutečně použil násilí.

Verdikt není pravomocný, státní zástupce Martin Rykl si ponechal lhůtu.

Tátovi hrozí osm let vězení

Již brzy by měl padnout rozsudek i v případě Josefa V., který měl stejnou dívku, svoji vlastní dceru, opakovaně znásilnit, když k němu přijela na návštěvu. „V přesně nezjištěné době od roku 2016 do roku 2017 využil toho, že ostatní příbuzní spali, a svoji dceru, narozenou v roce 2003, vzbudil a poručil jí, ať se svlékne, což ze strachu učinila. Strčil jí penis do vaginy a souložil s ní. Poškozená se ho snažila odstrčit, ale neměla dostatečnou sílu a s ohledem na svůj nízký věk a intelektový handicap nebyla schopna se mu ubránit,“ řekl státní zástupce Rykl. Dodal, že Josef V. čin zopakoval letos v únoru, kdy dívka přijela z dětského domova na další návštěvu. Opět počkal, až ostatní usnuli, vzbudil ji, donutil ji se svléci, oznámil jí, že coby vlastní otec si s ní může dělat, co chce, a znásilnil ji. I tentokrát se marně snažila bránit. Nechal ji, až když mu řekla, že byla zneužita i vlastním bratrem Martinem.

Josef V. u soudu popřel, že by dceru znásilnil. „Já bych svým dětem nikdy neublížil. Jde o pomstu za to, že jsem policii oznámil, že ji zneužívá její bratr,“ tvrdil šestnáctkrát soudně trestaný recidivista. Do vězení se může vrátit na hodně dlouho, obžaloba pro něj požaduje osmiletý nepodmíněný trest.