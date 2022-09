Vše se odehrálo v prvních hodinách roku 2019 na Sokolovsku. Mladík, který několik týdnů předtím oslavil 16. narozeniny, se šel projít s kamarádem. Spatřili 33letého Josefa B., o němž si mysleli, že hází petardy, ale později zjistili, že propíchal pneumatiky na jednom z aut, které patřilo jeho neoblíbenému členovi rodiny. Když ho na to upozornili, dostali se s ním do sporu. Muž chytil mladíka za bundu, kterou mu roztrhl, zmáčkl mu tvář a křičel na něj, ať se nestará o jejich rodinné záležitosti.

Rozrušený školák odešel domů, kde si postěžoval rodičům. Jeho matka šla k oknu a křičela na Josefa B. Ten odpověděl vulgaritami, na něž reagoval ženin manžel tím, že vyběhl ven. S Josefem B. se dostal do sporu a pak se začali prát. „Běž tátovi pomoct,“ vyzvala žena, sledující to z okna, syna. Hoch popadl v kuchyni nůž a rozběhl se na místo rvačky. Tam zcela nečekaně zasadil zezadu tátovu sokovi velkou silou čtyři rány nožem – tři do zad a jednu do ruky. „Slyšel jsem z okna 'zabij ho' a pak do mě ten kluk začal bodat. Bylo to rychlé,“ líčil u Krajského soudu v Plzni Josef B., který přes závažná zranění dokázal z místa utéci k nedaleké restauraci, kde zaslechli jeho křik o pomoc a přivolali záchrannou službu.

Tím mu zachránili život. Muž, který ztratil velké množství krve, musel být letecky transportován do Fakultní nemocnice v Plzni, kde byl operován. „Bez včasné lékařské pomoci by zranění vedla zcela jednoznačně ke smrti, a to v důsledku rozsáhlé krevní ztráty při bodném poranění zasahujícím pravou plíci, bránici a zejména játra,“ konstatoval znalec.

„Bodnul jsem ho proto, aby dal pokoj tátovi, nechtěl jsem ho zabít,“ hájil se před soudem mladík. Podle odborníků, kteří zkoumali jeho duševní stav, netrpěl v době spáchání činu žádnou duševní poruchou. Uvedli také, že sice občas volí agresi jako způsob řešení konfliktů, nicméně z psychiatrického hlediska není jeho pobyt na svobodě nebezpečný, proto nenavrhli žádné ochranné opatření.

Senát krajského soudu uložil obžalovanému za vraždu ve stadiu pokusu nepodmíněný trest v délce 2,5 roku, který měl vykonat odděleně od ostatních odsouzených ve věznicích nebo ve zvláštních odděleních pro mladistvé. „Přineseným nožem naprosto nečekaně zaútočil na poškozeného, který byl k němu otočený zády, žádný útok nemohl předpokládat a nemohl se mu bránit,“ uvedl mimo jiné v odůvodnění verdiktu předseda senátu Jan Špeta.

Proti rozsudku se ale odvolal mladistvý i jeho rodiče a Vrchní soud v Praze mu trest výrazně zmírnil. Činil sice i nadále 2,5 roku, ale byl podmíněně odložen na zkušební dobu tří let. Zároveň mu uložil podrobit se ve zkušební době vhodnému programu sociálního výcviku a psychologickému poradenství. Zdůvodnil to tím, že je to pro mladistvého vhodnější trest než odnětí svobody.

