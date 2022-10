Mladí zločinci: Hrůzostrašní bratři. Jeden znásilnil, druhý málem zabil

Dívka tátu stále více nenáviděla a krátce po svých patnáctinách se rozhodla, že jediným řešením je jeho likvidace. Ideální se jí pro tento čin zdál její o osm let starší přítel, s nímž se seznámila na sociální síti. Opakovaně ho telefonicky, pomocí SMS či internetové služby ICQ žádala, aby otce zabil, že už nemůže snést, jak ji psychicky deptá, že jinak uteče z domu. „Hrozné bylo, že když navrhoval, že jejího otce zastřelí, tak ona odepisovala, že ne, že chce, aby ho to hodně bolelo, aby ten hajzl umíral dlouho,“ líčila Zítková. Když dvojice naplánovala, jak čin provést i jak se bude dívka po smrti táty před policií chovat, vydal se mladík vlakem z jižních Čech na vražednou misi. „Na otce své přítelkyně čekal přes noc v patnáctistupňovém mrazu. Pak na něj v kotelně jeho domu zaútočil nožem. Muž naštěstí křikem přivolal na pomoc další členy rodiny,“ popsal tehdy Deníku kriminalista Radovan Macák. Útočník na muže použil elektrický paralyzér a poté jej bodl dvakrát nožem do zad a dvakrát do hrudníku. Pobodaný podle znalců nezemřel po útoku pouze proto, že byl letecky převezen do Fakultní nemocnice v Plzni, kde se ihned podrobil operaci. I přesto si ale nechtěl připustit, co jeho dcera udělala. „Když jsem ho vyslýchala a ptala se ho, jak se vyrovnal s tím, že si dcera najala chlapce s tím, že ho zabije, podíval se na mě a řekl: „To víte, děti v pubertě zlobí.“ Já na něj úplně třeštila oči,“ zavzpomínala Zítková.

Policie brzy odhalila, že dvojice spolu vše naplánovala, a tak stanuli oba před soudem. Útočník dostal osmiletý nepodmíněný trest, povedenou dceru poslal senát v čele se soudkyní Zítkovou na čtyři roky do věznice pro mladistvé. Vrchní soud v Praze jí ale po odvolání trest zmírnil na polovinu s odůvodněním, že rozsudek krajského soudu byl nepřiměřeně přísný.

Závažné činy nepáchají jen dospělí. I kluci a děvčata mladší 18 let neváhají vztáhnout ruku na život druhého, znásilňovat, loupit či kořistit z prostituce. Jejich trestná činnost ale často zůstane utajena. Policie o ní takřka neinformuje a soudy jsou neveřejné s výjimkou rozsudku. Ani po odsouzení ale nesmějí být pachatelé ztotožněni. Deník pro vás připravil nejzajímavější případy mladistvých zločinců, které řešily v posledních letech soudy v západních Čechách.