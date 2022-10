Štefan M., jehož jméno nemůže redakce ze zákona zveřejnit, aby nemohla být identifikována nezletilá oběť, s níž se osobně znal, se dostal do křížku se zákonem poprvé už v 80. letech minulého století, v jednom případě to bylo kvůli pohlavnímu zneužití. Pak dlouho sekal latinu, ale v červnu 2020 se pokusil znásilnit dítě. Na Sokolovsku, kde žije, uchopil na ulici za ruku procházející osmileté děvčátko. Využil jeho překvapení a odtáhl ho mezi stromy. Holčičce rozepnul bundu, osahával ji po těle a pak se jí pokusil sundat kalhoty. Vyděšené dítě ale zareagovalo duchapřítomně, vytrhlo se mu a uteklo na ulici mezi lidi, takže je už nemohl pronásledovat. U soudu nezapíral. „To, co ta holčička řekla, je pravda, stalo se to. Je mi to líto a omlouvám se všem,“ nezapíral Štefan M. Muž, který je podle soudní znalkyně mentálně na úrovni osmiletého dítěte, tehdy vyvázl s ročním podmíněným trestem, odloženým na zkušební dobu čtyř let. Zároveň mu soud nařídil ochranné léčení ambulantní formou.

Po propuštění z vazby se Štefan M. usídlil u romského páru a odvděčil se po svém. Letos v únoru si podle obžaloby vyhlédl k ukojení svých choutek jejich vnuka. Toho vylákal do neobydlené místnosti v přízemí domu. „Za účelem pohlavního uspokojení vytáhl penis a na těle poškozeného onanoval až do svého vyvrcholení,“ uvedl státní zástupce Martin Rykl.

To, že se tak stalo, popsal při své výpovědi i bratr sedmiletého chlapce, jenž to dle svých slov viděl. „Bratr se klepal, bál se toho pána, co bydlí u babičky s dědou. Mně ten pán dal 20 korun, abych nikomu nic neřekl,“ popsal školák.

Štefan M. přiznal, že dítě dobře zná, že ho denně vodil do školky, ale odmítl, že by mu jakkoli ublížil. „S obžalobou nesouhlasím. Já ten večer byl doma, nikam jsem nešel. S paní jsem koukal na Esmeraldu, s pánem pak na sport. Co se stalo, jsem se dozvěděl až od policistů,“ tvrdil soudu Štefan M.

Líčení bude pokračovat v listopadu výslechy znalců a svědků. Státní zástupce v obžalobě navrhl, aby byl v případě uznání viny obžalovanému uložen trest odnětí svobody v trvání 6 let se zařazením do věznice s ostrahou a ochranné psychiatrické léčení ústavní formou.

