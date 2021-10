Riskoval nejen jejich nákazu, ale dokonce je obě vodil osobně do školy či školky. Za zločin šíření nakažlivé lidské nemoci hrozilo Janu P. až osm let vězení, vyvázl ale s podmínkou.

Vše začalo tím, že 24. února 2021 ve 12:37 hodin pracovníci Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje Jana P., který pracuje jako strážný a řidič eskorty v jedné ze západočeských věznic, informovali o pozitivním výsledku jeho testu na přítomnost viru Sars-Cov2 (covid-19) a poučili ho o podmínkách izolace, konkrétně zákazu vycházení, omezení kontaktu s jinými osobami a dodržování přísných hygienických opatření. Přesto se v následujících dvou dnech pohyboval bez ochrany dýchacích cest na různých místech v Přešticích. „Nejméně od 24. 2. do 26. 2. měl v péči ve svém bytě své nezletilé dcery, narozené 2012 a 2015, ač sám byl v období od 24. 2. do 4. 3. v izolaci pro onemocnění covid-19. … Obě tak vědomě ohrozil nákazou. Dále je ve dnech 25. a 26. 2. odvedl k prezenční výuce v základní škole a v mateřské škole, kde obě strávily celou vyučovací dobu s ostatními spolužáky a učiteli, aniž by školu a školku informoval o své pozitivitě na covid-19,“ uvedl v obžalobě státní zástupce s tím, že Jan P. o své nemoci neinformoval ani bývalou manželku při předání dětí. Čin navíc spáchal za nouzového stavu, vyhlášeného od 15. 2. 2021 pro celé území ČR.

„Skutek jsem spáchal,“ nepopíral u Okresního soudu Plzeň-jih Jan P., který uzavřel dohodu o vině a trestu a vyvázl tak s mírným postihem. Byl odsouzen k trestu 18 měsíců, jehož výkon byl podmíněně odložen na zkušební dobu dvou let. Znamená to pro něj ale ztrátu práce ve věznici.