Vše začalo tím, že Marie Fabiánová opakovaně podle obžaloby, která zazněla u Okresního soudu Domažlice, v srpnu 2020 útočila na dům sousedů. Nejprve přes betonový plot hodila postupně na jejich dům nejméně šest slepičích vajec i se zárodky kuřat. Žloutkem a krví byla potřísněna fasáda domu, okna i parapety. Škoda přesáhla 10 tisíc korun. O pouhé dva dny později pak seniorka hodila na dům nejméně dvě vejce. I přesto, že byla přistižena při činu, vylila na sousední dům směs rozmočeného pečiva, citronu a dalších potravin a opět tak poškodila fasádu a okna. Škoda tentokrát dosáhla bezmála sedmi tisíc korun. Soudce Jan Švígler ženu nejen za tyto činy, ale i za padělání a pozměňování veřejné listiny (udělala si úpravy v pasu) potrestal celkem osmnácti měsíci, které jí podmíněně odložil na zkušební dobu tří let. Apeloval přitom na obžalovanou, že vzhledem k tomu, že přišla z Ukrajiny, by si měla vážit toho, že může žít v ČR, kde není válečný konflikt, a že by se měla pokusit malicherné spory se sousedy urovnat.

Fabiánová se ale odvolala ke Krajskému soudu v Plzni, kde vypovídala i její dcera. Ta se jí snažila pomoci. „To, že by házela něco na sousední dům, popírám v plném rozsahu. Po celou tu dobu, co tvrdí, tak moje maminka byla v práci,“ pronesla mimo jiné u odvolacího řízení Konstantinová. Krajský soud ale došel k názoru, že vina Fabiánové byla jednoznačně prokázána, a opět ji odsoudil, byť jí trest zmírnil. Dostala patnáct měsíců, odložených na zkušební dobu tří let.

Konstantinová byla nyní postavena kvůli křivé výpovědi před plzeňský městský soud, státní zástupkyně pro ni v obžalobě navrhovala podmínku. S tou se ale žena, pracující jako zdravotní sestra, nechtěla smířit, a tak se nakonec rozhodla uzavřít dohodu o vině a trestu. S obžalobou se domluvila na peněžitém trestu 40 tisíc korun. Soud s tím souhlasil. „Nebyl žádný důvod dohodu neschválit,“ uvedl soudce Boris Valový. Verdikt překvapivě není pravomocný. Ač o dohodu obžalovaná sama žádala, nechala si lhůtu pro odvolání.