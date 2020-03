Babička holčičky Miluše H. (63) z Plzně, která byla pěstounkou dítěte poté, co bylo rodičům odebráno, ale umožňovala matce se s dcerou i nadále stýkat a ubližovat jí, vyvázla s podmínkou.

Holčička se Sabině V. a jejímu partnerovi narodila koncem srpna 2017. Jen o pár dní později, počátkem září, s ní matka podle obžaloby udeřila o tvrdou rovnou podložku, a to tak, že tento úder zasáhl i hlavu miminka. Holčička musela být s krvácením do mozku hospitalizována ve Fakultní nemocnici Plzeň. Úřady poté rozhodli, že rodičům odeberou nejen jejich dceru, ale i zhruba o rok staršího synka. Koncem prosince 2017 rozhodl plzeňský okresní soud, že děti budou svěřeny do péče jejich babičky Miluše H., matky biologického otce sourozenců a pracovnice plzeňského magistrátu.

Ačkoli žena věděla, že nemůže děti svěřit zpět jejich rodičům, neboť jim vážně hrozí riziko ublížení na zdraví, opakovaně je jejich matce předávala. Obžalovaná tak v době od ledna do března 2018 u sebe doma, případně v místě bydliště pěstounky, opakovaně velkou intenzitou mlátila s nezletilou o tvrdou rovnou podložku, dále s ní opakovaně intenzivně třásla, kdy tímto svým jednáním dívce způsobila velmi vážná zranění, která si vyžádala operaci a více než měsíční hospitalizaci. Holčička byla tehdy plně odkázána na podporu přístrojů a byla v bezprostředním ohrožení života. Dle znaleckého posudku u dívky došlo v důsledku zranění k ochrnutí končetin, k poruše zraku a vymizení polykacího reflexu, přičemž další vývoj je odhadován velmi negativně.

Sabina V. popřela, že by miminku ublížila. „Není to pravda. S dcerou jsem nikdy nebouchla ani s ní netřásla,“ řekla už při vyšetřování policistům a na své nevině setrvala i u soudu.

Ten jí ale neuvěřil a za těžké ublížení na zdraví a týrání osoby žijící ve společném ji odsoudil k úhrnnému trestu odnětí svobody v trvání šesti roků. Miluše H. dostala dvouletý trest, který jí byl podmíněně odložen na zkušební dobu dvou roků. Oběma obžalovaným byla zároveň uložena povinnost zaplatit zdravotní pojišťovně 481 781 Kč a ochrnuté holčičce 451 905 Kč, a to rukou společnou a nerozdílnou. „Rozsudek není pravomocný. Obžalovaná Miluše H. si podala odvolání, ostatní si ponechali lhůtu,“ upozornila mluvčí krajského soudu Lucie Jíchová.