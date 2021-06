Podmínkami byli potrestáni Marie Kaderová a její syn Jiří Kusík, kteří postupně podvodem vylákali z Karstena M. žijícího v Německu více než čtyři miliony korun. Slibovali, že vše vrátí, ale nic takového se nestalo.

Jiří Kusík a Marie Kaderová u klatovského soudu. | Foto: Deník / Daniela Loudová

Peníze dle obžaloby Karsten M. zasílal na účet Kaderové i Kusíka. V době od 1. 12. 2014 do 17. 2. 2015 zaslal ženě 46 500 Kč, od 18. 6. do 16. 2 2017 celkem 2 861 099 Kč. Mladíkovi od 2. 3. 2015 do 4. 3. 2016 celkem 814 490 Kč a od 5. 10. do 7. 4. 2017 pak dalších 518 000 Kč.