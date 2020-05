Tu měl podle informací Deníku její 46letý manžel delší dobu sexuálně týrat. Měl ji nutit k drsnému sexu, kdy musela sedět nahá s rukama za hlavou a její manžel ji dával rány gumovou hadicí po ňadrech a přirození. Pokud žena neplnila, co jí přikazoval, trestal ji.

Takové sexuální praktiky nejprve vyžadoval údajně jednou za tři dny, jeho apetit se však postupně zvyšoval, až chtěl drsný sex i dvakrát denně. Když už to pro ženu bylo příliš, pokoušela se jej odmítat, ovšem pod hrozbou fyzického trestu mu nakonec byla po vůli.

Jenže i to bylo podle informací Deníku manželovi málo. Začal domlouvat schůzky s muži, se kterými nutil ženu do sexu. Měla od nich vybírat po 500 korunách za jeden styk, peníze pak manžel od ženy vyžadoval.

Když už poškozená násilí a nucený sex nevydržela, podařilo se jí utéct a vše nahlásit. Muž skončil ve vazbě.

Kromě modřin a šrámů na těle si podle psycholožky žena může z tohoto vztahu odnést pořádné šrámy na duši. „Musel to pro ni být hodně traumatizující zážitek, který může do budoucna mít velké a možná i trvalé následky,“ uvedla Matějčková Zezulová. „Poškozená zažila ohromné ponížení a zklamání. To může znamenat do budoucna ztracenou důvěru v muže i ve fungující vztah. Je to velký zásah nejen do ženskosti, ale do osobnosti vůbec,“ uvedla dále psycholožka.

Proč žena neutekla od násilnických choutek manžela dříve, vysvětluje Matějčková Zezulová například tím, že mohla stále doufat v nějakou změnu, v to, že se může u muže jednat o přechodný stav.

Šestačtyřicetiletý tyran skončil ve vazbě, na návrh státního zastupitelství jej tam poslal Okresní soud Tachov. Muž nyní čelí obvinění ze spáchání tří trestných činů, a to týrání osoby žijící ve společném obydlí, znásilnění a kuplířství. Hrozí mu nepodmíněný trest ve výši až deset let.

O umístění do vazební cely rozhodla také obava z toho, že by mohl v trestné činnosti pokračovat. „Soud zvažoval i jiné možnosti náhrad vazby, ve hře byl i náramek s využitím monitorovacího systému,“ uvedla Deníku tachovská soudkyně Michaela Řezníčková.

Vazební důvody byly ale podle jejího vyjádření natolik závažné, že monitorovací systém byl nakonec vyloučen a soud rozhodl o umístění do vazební věznice. Soudní líčení by se mělo uskutečnit po zpracování všech výpovědí a znaleckých posudků v podzimních měsících.

Případ, jak Deníku potvrdila policejní mluvčí Dagmar Jiroušková, je nadále v šetření policie. „S ohledem na charakter násilné trestné činnosti nebudeme sdělovat další informace,“ uvedla mluvčí.