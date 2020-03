Žena se hájila tím, že je to zřejmě pro všechny nepochopitelné, ale ona podle svých slov tehdy neviděla jinou možnost než vše tolerovat. Vyslýchána byla v nepřítomnosti svého manžela, s nímž se prý dosud nedokáže potkat, neboť jím byla sama týrána.

M. H., který je ve vazbě na Borech, se zpovídá z týrání osoby žijící ve společném obydlí, pohlavního zneužití a znásilnění. Podle obžaloby pohlavně zneužíval nevlastní dceru už od jejích dvanácti let, k sexu ji později nutil i násilím. Manželku i její dceru fyzicky i psychicky týral. Bil je, zakazoval jim stýkat se s přáteli, neměly přístup k penězům, musely se mu plně podvolit.

VZALA SI STUDENTA, ZAČAL JI TÝRAT

Žena soudu řekla, že se s M. H. seznámila v době, kdy byl jejím studentem. „Zaujal mě tím, že byl jiný než ostatní a že mě neměl rád, což jsem špatně nesla. Chtěla jsem ho proto blíže poznat,“ vzpomínala E. H. Dodala, že rozhodně nešlo o nějakou bláznivou zamilovanost, ale postupně se sblížili tak, že se rozešla se svým manželem a student se k ní a její tehdy desetileté dceři nastěhoval ještě před maturitou. Později se vzali a ona i dcera musely kvůli M. H. úplně změnit svůj život. Přerušily styky s přáteli, muž je prý postupně zcela ovládl. „Na dceru poprvé vztáhl ruku ještě v době, když byla na základní škole. Strkal ji, házel ji na postel, tahal za vlasy. Když jsem ji bránila, dostala jsem i já. Dcera byla trestána vždy, když někam šla. Jak psychicky -nadávkami a vydíráním, tak i fyzicky,“ řekla E. H. a dodala, že nevěděla, co s tím. S dcerou se snažily nedávat muži jakoukoli záminku k útoku a ona sama raději dělala, že nic nevidí. Soustředila se na svou práci, aby přišla na jiné myšlenky.

SPAL S JEJÍ DCEROU

To, že muž její dceru nejen týrá, ale i dlouhodobě zneužívá, prý dlouho netušila. Nápadné jí nebylo ani to, že když se přestěhovali v roce 2011 na Šumavu, spala s jejím manželem v jedné místnosti místo ní dcera. „Vysvětloval mi, že ještě není hotový dětský pokoj. Opravdu jsem o ničem nevěděla, i když manžel tvrdí něco jiného. Vše jsem se dozvěděla až před čtyřmi lety,“ řekla soudu žena, která ale ani poté, co už věděla, že její manžel má pravidelný pohlavní styk s její dcerou, nijak nezasáhla a dál s ním žila pod jednou střechou. „Chovala jsem se jako ochočený pes, co si zvykl na pána,“ dodala s tím, že v posledním půlroce soužití už ale vše překročilo přijatelné meze – bála o svůj i dceřin život, neboť mužova agresivita rostla – na ni měl vzít nůž, dceru škrtit do bezvědomí.

M. H. ale jakoukoli vinu odmítá. Popřel, že by ženy týral a o své nevlastní dceři prohlásil, že se milují a plánoval s ní rodinu. „Manželka je strůjce všeho zla, které se děje,“ řekl soudu M. H., který si k líčení přinesl více než padesátistránkové prohlášení k výpovědi manželky a chtěl ho přečíst, což mu z časových důvodů nebylo umožněno. Soud bude pokračovat v dubnu, muži hrozí až deset let vězení.