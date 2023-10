Před klatovským soudem stane dvojice, která měla bezmála tři roky týrat mužovu dceru. Dívku podle nedávno podané obžaloby ponižovali, nadávali jí, nesměla s nimi jíst u stolu, činili jí i mnohá další příkoří. Nakonec skončila v dřevěné boudě na zahradě, kde nebyla voda, WC ani topení.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK

Školačka kvůli chování otce a macechy podle znalců utrpěla trvalou poruchu zdraví. Šestapadesátiletý muž a jeho o pět let mladší partnerka podle informací Deníku při výsleších odmítli, že by dívku týrali, obžaloba ale pro ně požaduje tři roky vězení.

Dvojice měla v malé vesničce na Klatovsku dívku psychicky týrat od září 2019, tedy od jejích dvanácti let, do června 2022, kdy vše oznámili sousedé, k nimž školačka přišla prosit o jídlo. Podle obžaloby otec s macechou dostatečně nepečovali o její potřeby a její výživu, když jí neposkytovali dostatek kvalitní a teplé stravy a nemohla společně s ostatními stolovat, a jídlo si musela připravovat dodatečně sama, ponižovali ji nadávkami, kdy na ni nevlastní matka denně křičela, což v ní budilo strach, a tak se jí raději vyhýbala. Nebrali ji na výlety a i v dalších činnostech byla odstrkována od rodiny. Neměla dostatečné oblečení a svoje hadříky si musela prát sama. „V době Velikonoc 2022 jí přestěhovali všechny osobní věci do dřevěného domku bez sociálního zázemí, vody a topení na zahradě u jejich domu, kdy podkrovní prostor domku bez okna vybavili matracemi na spaní, ložním prádlem, stolem, židlí a skříní, kde nezletilá musela od té doby přebývat a do domu mohla chodit pouze třikrát denně pro jídlo a na toaletu,“ stojí v obžalobě s tím, že toto jednání dívku výrazně poznamenalo na duchu.

Oba obžalovaní v přípravném řízení svoji vinu bagatelizovali. Vyšetřovatelům tvrdili, že se dívka nastěhovala do domku z vlastní vůle, neboť měla konflikty se sestrou. Odmítli i to, že by ji trestali nepřiměřeně nebo že by měla málo jídla.

Dívka, která byla nejprve v pěstounské péči v Plzni a dnes je v dětském domově na Domažlicku, ale vše popsala tak, jak je uvedeno v obžalobě. Dle znalců je věrohodná.