Majitelka množíren psů v Plzni a nedalekém Sedleci Iva Wastlová do vězení nepůjde. Krajský soud v Plzni v úterý v odvolacím řízení zrušil původní rozsudek Okresního soudu Plzeň – město z letošního ledna, podle kterého si měla za týrání zvířat odsedět 18 měsíců.

Iva Wastlová dostala při odvolacím řízení 24 měsíců nepodmíněně s odkladem na tři roky. | Foto: Deník/Václav Havránek

Teď žena dostala podmíněný trest 24 měsíců se zkušební dobou na tři roky. Musí také zaplatit pokutu 100 tisíc korun.

„Uložený nepodmíněný trest byl nepřiměřeně přísný. I s ohledem na dosavadní bezúhonnost obžalované, neboť dva předchozí prohřešky jsou už vymazané," vyjádřil se v odůvodnění předseda senátu David Protiva.

Zdroj: Deník/Václav Havránek

Je to už bezmála pět let, co byly množírny odhaleny v panelákovém bytě v Plzni na Vinicích a v domku v Sedleci u Starého Plzence. Tam byla objevena i mrtvá zvířata.

„Psi byli drženi v chovných prostorech i klecích. Granule měli mezi výkaly, takže je museli vyzobávat. Voda byla velmi znečištěná,“ řekl tehdy Deníku ředitel Státní veterinární správy pro Plzeňský kraj Václav Poláček.

Obžaloba vinila Wastlovou z toho, že v nevyhovujících podmínkách chovala nejméně 97 psů, a nutila je k výkonům, které neodpovídaly jejich fyzickému stavu a biologickým schopnostem a překračovaly jejich síly, a to zejména na poli reprodukce. Psi měli nedostatek potravy i vody, a když už něco dostali, bylo to kontaminováno výkaly či močí. Kšeftováním s čivavami a kříženci, které prodávala za 5 až 25 tisíc Kč, si podle obžaloby přišla na více než 800 tisíc korun.

Wastlová před soudem vinu opakovaně odmítla, tvrdila, že se o milované pejsky starala dobře.