Okresní soud v Klatovech ho poslal ve středu odpoledne do vazby. Na svědomí totiž nemá jen výše uvedenou loupež, ale brzy ho čekají líčení u okresních soudů v Klatovech či Plzni-jihu, kde se bude zpovídat z různých trestných činů. „Jde o vazbu předstižnou, tedy aby dále nepáchal trestnou činnost. Je důvodné podezření, že skutku, pro který byl podán návrh na vzetí do vazby, se dopustil, ač on to popírá a tvrdí, že byl jen účasten a byl udiven z toho, co Jakub S. provedl. Ale poškozený a svědek vypověděli, že on se jednání dopustil také, když poškozenému řekl, ať mu dá vše, co má u sebe. Je tam důvodné podezření, že jde o spolupachatelství,“ řekl Deníku soudce Petr Sperk. Jindřicha V., jehož tvář ani celé jméno nesmí redakce v této fázi trestního řízení ze zákona zveřejnit, hodně naštvalo, když se od svých blízkých, kteří ho přišli k soudu podpořit, dozvěděl, že zatímco on jde za mříže, jeho parťák je na svobodě. Dal to hlasitě najevo. Stejně jako nesouhlas s přítomností reportéra Deníku.

Žena vyryla vulgární slovo na okna školy v Klatovech