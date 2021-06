Patricia T. (28) byla nucena šlapat, někdy podle svých slov stála na nechvalně proslulé Domažlické ulici v Plzni 24 hodin v kuse. Posílal ji tam její milý, Bulhar Todor Andonov Arabadzhiev (41), který ji podle obžaloby nutil k prostituci neustálým bitím. Co vydělala, jí podle jejího vyjádření hned sebral. Její utrpení trvalo rok a půl, než pasáka zadržela policie. Bulhar, který se u Krajského soudu v Plzni zpovídá i z drsné loupeže a který je nyní ve vazbě, ale popřel, že by ženě ubližoval a nutil ji šlapat.

Slovenka soudu řekla, že prostituci se krátce věnovala před devíti roky, kdy chodila s Peterem S. (48). „Pak jsem toho nechala. S Peterem jsme se rozešli, ale jsme dosud kamarádi. Živil mě pak nový přítel, a když jsem se s ním rozešla, tak jsem si našla manžela. Jenže toho krátce po svatbě zavřeli a tchán mě vyhodil z domu. Nezbylo mi tak nic jiného, než prostituce,“ uvedla Patricia T. a dodala, že právě při práci se seznámila s Todorem, který byl jejím zákazníkem. Stali se z nich milenci a když po dvou týdnech odjela Todorova žena s dcerou zpět do Bulharska, hned se k němu nastěhovala. A krátce poté se přistěhoval i Peter S., neboť prý Patriciinu manželovi slíbil, že se mu o ni postará v době jeho pobytu za mřížemi.

Nenechal mi ani sušenky

„Jenže pak Todor neměl peníze, tak mě poprosil, jestli bych si tam zase nestoupla. Souhlasila jsem, ale jen na krátkou dobu. Jenže mě nutil k prostituci i potom, co jsme se přestěhovali do Nýřan, kde jsme bydleli v garáži i autech,“ řekla soudu Patricia T. Dodala, že všichni tři pravidelně užívali nitrožilně drogy. Když měl Todor v sobě pervitin, byl podle ní milionový, když ne, byla z něj zrůda. „Bil mě prakticky denně, někdy to bylo do krve. Škrtil mě. Musela jsem na Domažlickou i v době, kdy jsem měla své dny nebo bolesti. Někdy jsme tam byla i 24 ho-din v kuse. Měla jsem v průměru tak čtyři zákazníky za den. Dělala jsem to s nimi v autě nebo jsme jezdili do sauny, do hodinového hotelu nebo do lesa. Denně jsem vydělala 500 až 5000 korun. Všechny peníze mi Todor sebral, nenechal mi ani na sušenky, jen občas jsem něco tajně schovala,“ uvedla Slovenka. To, že ji Todor bil, potvrdil i její kamarád Peter S. Ten uvedl, že sám se také stal obětí útoku Bulhara, který ho surově zbil kvůli penězům dřevěným hranolem. „Zlomil mi nohu. Po té ráně jsem mu dal 200 korun, vše, co jsem měl,“ řekl Slovák.

Arabadzhiev ale vinu popřel. „Není to pravda. Já jsem ji miloval, nechtěl jsem, aby šlapala. Žádné peníze mi dávat nemusela. Nikdy jsem ji neuhodil,“ tvrdil obžalovaný. Dodal, že Patricii doprovázel an Domažlickou, neboť měla rakovinu oka a občas ztrácela vidění. To ale ona popřela.

Líčení bude pokračovat v dalších dnech. Státní zástupce navrhl v případě uznání viny uložit obžalovanému souhrnný trest odnětí svobody o výměře 5 let se zařazením do věznice s ostrahou a trest vyhoštění na dobu 3 let.