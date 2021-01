Toho na místě fyzicky napadli další dva muži, kteří se kvůli vážným zraněním muže nakonec budou zpovídat z trestného činu ublížení na zdraví.

Celá situace se odehrála v pondělí 9. listopadu loňského roku v obci na Čachrovsku, kdy tam kolem dvacáté hodiny přivezl s vozidlem řidič svého kamaráda, kterým byl osmačtyřicetiletý muž z Kolinecka. Spolujezdec vystoupil z vozidla, vzal do ruky přivezený krumpáč a na místní komunikaci začal vykopávat zabudovaný zpomalovací práh. Na místo pak přišel tamní třicetiletý muž a začala slovní rozepře. „Po chvilce se dostavil i devětašedesátiletý muž, který držel v ruce legálně drženou střelnou zbraň se slznými náboji, na muže namířil s tím, aby svého konání zanechal. Osmačtyřicetiletý muž vyjmul svoji nelegálně drženou zbraň a taktéž namířil na majitele s výhrůžkou újmy na zdraví. Následně došlo k fyzickému napadení, kdy dva muži údery pěstí do obličeje i horní části těla a kopy nohou do těla osmačtyřicetiletému muži způsobili zranění. Muž byl ošetřen u lékaře a jeho doba léčení trvala několik týdnů,“ uvedla klatovská policejní mluvčí Dana Ladmanová.

Policisté nejprve fyzické napadení šetřili pro podezření ze spáchání přestupku, ale na základě zjištěných skutečností byl případ překvalifikován na trestný čin. V uvedené věci policisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu ublížení na zdraví. „Ve zkráceném přípravném řízení převzali dva muži, ve věku třicet let z obce na Plzni-severu a devětašedesát let z Kolinecka, sdělení podezření ze spáchání přečinu ublížení na zdraví,“ sdělila Ladmanová.

Osmačtyřicetiletý Slovák, kterým byl Robert M., nadýchal přes dvě promile, již byl potrestán klatovským soudem. Za nebezpečné vyhrožování a nedovolené ozbrojování mu byl podle informací Deníku uložen roční trest, který mu byl podmíněně odložen na zkušební dobu dvou let. Zároveň státu propadla pistole s příslušenstvím.