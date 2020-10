Podle obžaloby byl Kollár obviněn ze zpronevěry, ale při hlavním líčení 28. 11. 2017 uvedl, že se činu nedopustil, protože peníze ztratil. Stále tvrdí, že mu měl policista Martin T., který s ním jednal a vyslýchal ho, výpověď, kde se ke zpronevěře přiznává, připravit sám a on ji jen podepsal. „Chtěl jsem mít klid od policie. Martin T. se objevil jako spása, řekl, že připraví výpověď a já ji jen podepíšu, a když vše zaplatím, než to půjde k vyšetřovatelce, tak se to zastaví nebo pozastaví,“ uvedl u soudu Kollár.

Následně měl dle jeho slov policista předčítat výpověď i vyšetřovatelce Zdeně M. To však oba policisté popírají. „Vše proběhlo standardně. Co říkal, já jsem zapisovala. Kolega mi výpověď nediktoval a ani jsem od něj neměla nic připraveno,“ řekla u soudu vyšetřovatelka a shodně vypovídal i Martin T. „Postupoval jsem standardně jako u jiných případů. Bylo to vyšetřované jako zpronevěra, a tak jsem to i tak dál řešil,“ sdělil policista u soudu.

MÁ ZAPLATIT 20 TISÍC

Soudkyně Martina Šimánková rozhodla o Kollárově vině z křivého obvinění a uložila mu peněžitý trest ve výši 20 tisíc korun, s tím, že pokud by částku neuhradil, následoval by trest odnětí svobody v délce tří měsíců. „Vybrala jsem peněžitý trest, protože je méně zasahující do života. Policistům nevznikla žádná újma, nebyli ani trestně stíháni a obžalovaný uvedl, že nechtěl nikomu ublížit,“ vysvětlila trest soudkyně.

Proti trestu se obhájce Kollára okamžitě odvolal. Státní zástupce si ponechal lhůtu.