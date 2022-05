Incident se odehrál v době, kdy končila ranní směna. Daniel K., který ve firmě pracoval jen dva týdny, se tehdy vydal na toaletu. Jenže tam nedošel. „Když jsem vyšel ze vrat, ucítil jsem prudký náraz do zad. To mě povalilo. Viděl jsem, jak mi ta ještěrka vjela na kotník. Křičel jsem na řidiče, mlátil do plastu, ale on mě táhl po zemi. Levou nohu jsem ještě dokázal vyprostit, ale pravá zůstala pod vozíkem,“ líčil soudu Daniel K. Podle pozdějšího zjištění ho tzv. ještěrka táhla zhruba tři a půl metru a pak mu zůstala stát na noze. Výsledkem byly mnohočetné zlomeniny pravé nohy, vykloubené prsty a devastační poranění měkkých tkání od prstů po stehno. Do Fakultní nemocnice v Plzni, kde strávil 45 dnů, ho odvezl vrtulník. „Bylo to tam pro mě velice těžké. Nechtěl jsem přijít o nohu, nedovedl jsem si to představit,“ řekl s tím, že se ale bohužel do nohy dostala infekce a na výběr tak byly jen dvě možnosti. Smrt nebo amputace ve stehně. „Musím brát opiáty na utlumení bolesti, mám fantomové bolesti a nemohu spát, neboť se mi o tom zdá. Musím chodit k psychiatrovi,“ posteskl si Daniel K.