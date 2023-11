Rvačka na srpnové romské svatbě u Klatov, která skončila velmi vážnými zraněními napadeného, se ve středu dostala před klatovský soud. Tři aktéři byli obviněni z těžkého ublížení na zdraví a výtržnictví, k čemuž se doznali, a dva odešli s podmínkou, jeden s vězením.

Před soudem stanuli Marek Bažo (21), Dušan Godla (18) a David Kováč (25), kterého k soudu přivezla ostraha z věznice, kde si odpykává již předešlý trest. Vše se odehrálo 5. srpna. V době od 17.45 hodin do 17.52 hodin u Klatov, na terase bytu vedle restaurace 100dola, došlo ke slovní a fyzické rozepři mezi Lukášem P. (43) a obžalovanými, kdy se po této rozepři k Lukáši P. seběhli další účastníci svatby. Ten se snažil této přesile vyhnout a začal utíkat ke spodní části restaurace směrem do pole, přeskočil plot pozemku, po chvíli jej Kováč doběhl a u plotu pozemku, tedy v dohledové vzdálenosti od restaurace 100dola, došlo k pádu Lukáše P. hrudníkem na zem. „Hlavu měl pootočenou pravou tváří vzhůru, David Kováč společně s Markem Bažem a Dušanem Godlou jej začali střídavě kopat a střídavě bít údery sevřenými pěstmi do horní části těla, zejména do oblasti hlavy, tento intenzivní útok trval několik minut. Na toto místo následně doběhla přítelkyně Lukáše P., která se snažila zabránit dalšímu útoku tím, že na zemi ležícího Lukáše P. bránila vlastním tělem. V této chvíli Godla ještě dvakrát udeřil rukou sevřenou v pěst Lukáše P. do oblasti obličeje a následně při aktivní obraně udeřil jednou ranou do obličeje otevřenou dlaní i přítelkyni a tímto útokem jí způsobil poranění spočívající v pálivé bolesti v oblasti ucha bez nutnosti lékařského ošetření,“ popsala napadení v obžalobě státní zástupkyně.

Napadenému svým jednáním způsobili otřes mozku, mnohočetné odřeniny a podlitiny po těle, tržné ranky a krevní podlitiny v obličeji, krevní výrony víček obou očí, krvácení do spojivky levého i pravého oka, zakrvácení do přední komory pravého oka, těžké zhmoždění očních koulí oboustranně více vpravo, zadní uzavřenou rupturu pravého bulbu s následnou slepotou vpravo, zakrvácení mezi měkké pleny mozkové, tříštivou zlomeninu nosních kůstek, prolomení čichové ploténky vpravo s únikem obsahu pravé očnice do čichové dutiny, se kterými byl převezen k ošetření do Klatovské nemocnice, a. s., po ošetření byl převezen k hospitalizaci na specializované pracoviště oční kliniky Fakultní nemocnice Plzeň. „Vzhledem k rozsahu a mnohočetným zraněním obličeje a roztržení pravého bulbu byl ohrožen nejen komplikacemi, ale spolu s komplikacemi i na životě. Uvedená zranění Lukáše P. je pak nutno ze soudně lékařského hlediska hodnotit jako vážnou poruchu zdraví pro poškození důležitého orgánu, zejména pravého oka,“ uvedla státní zástupkyně.

Obžalovaným kvůli závažnosti činu hrozil pobyt za mřížemi v trvání od tří do deseti let. Obžalovaní Bažo a Godla se rozhodli uzavřít se státní zástupkyní dohodu o vině a trestu. Ta nakonec nenavrhla nepodmíněný trest kvůli uznání viny i tomu, že dosud nebyli trestaní a neměli žádný přestupek. „Prohlašuji, že jsem skutek spáchal, a chtěl bych se omluvit,“ řekl u soudu Bažo. Podobně se vyjádřil i Godla.

Kováč odmítl dohodu o vině a trestu a využil pouze práva uznání viny. „Ano, souhlasím s tím, co je mi kladeno za vinu. Všeho moc lituji, vše mohlo dopadnout jinak. Nyní bych se zachoval jinak,“ uvedl Kováč.

Odešli tak s mírnějším trestem. „Jsou vinni ze spáchání zločinu těžkého ublížení na zdraví v jednočinném souběhu s přečinem výtržnictví, vše spáchané ve spolupachatelství, a odsuzují se ke třem letům odnětí svobody s podmíněným odkladem na pět let s dohledem probačního úředníka, což je maximální možná hranice,“ řekl soudce Petr Sperk.

Kováčovi vzhledem k tomu, že již ve vězení je a odpykává si trest za předchozí výtržnictví, byl pobyt za mřížemi prodloužen. „Odsuzuje se k souhrnnému trestu odnětí svobody po dobu 34 měsíců ve věznici s ostrahou,“ vyřkl rozsudek soudce, dle něhož bylo polehčující okolností doznání viny, nebyl tím, kdo dával údery, které vedly ke zranění oka, a byl nazván i férovějším, když byl vyzván, aby přestal útočit, tak přestal. Přitěžující byla předchozí odsouzení za výtržnictví.

Všechny tři rozsudky jsou pravomocné.