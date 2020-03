Velký smutek vyvolalo v Klatovance zjištění, že se jí v domě v klatovské ulici Pod Nemocnicí ztratily dva obrazy.

Ukradené obrazy. | Foto: archiv majitelky

Především jeden je pro ni velmi cenný, hlavně citově. „Jde mi hlavně o to zátiší. Dostala ho moje maminka od své známé, která ho právě pro ni namalovala. Je tak jedinečný a já jsem se na něj spoustu let u maminky dívala. Nechala jsem ho v domě v uzamčené místnosti s tím, že si ho odvezu na chalupu, až tam pojedu. Nečekala jsem, že by ho někdo mohl vzít. Velmi mě to zasáhlo,“ sdělila Klatovanka.