Když předjížděl profesionální řidič Jaroslav Gabriel (58) v Horažďovicích o dva roky mladšího cyklistu Petra Š., zařadil se zpět do pruhu předčasně a srazil ho. Cyklista utrpěl vážné zranění a přišel o dva prsty na noze. Gabriela klatovský soud potrestal podmínkou, řídit může dál.

K nehodě došlo vloni 4. srpna odpoledne. Gabriel řídil jízdní soupravu složenou z nákladního vozidla značky Renault a návěsu značky Krone, po ulici Strakonická v obci Horažďovice ve směru do centra, kdy cca 100 m za železničním přejezdem začal předjíždět cyklistu. Když se zařazoval zpět do svého jízdního pruhu, nevšiml si, že muže na kole ještě zcela nepředjel a srazil ho pravou zadní částí návěsu na vozovku. „Cyklista při dopravní nehodě utrpěl devastující zranění postihující kosti i měkké tkáně přednoží levé dolní končetiny a v důsledku toho došlo k následné amputaci 4. a 5. prstu levé nohy,“ uvedlo v návrhu na potrestání klatovské státní zastupitelství. Gabriel tak podle něj jako řidič porušil důležitou povinnost uloženou mu zákonem o provozu na pozemních komunikacích. Dopustil se tak přečinu těžké ublížení na zdraví z nedbalosti. Za to mohl jít kamioňák za mříže až na čtyři roky, ale vyvázl s podmínkou a smí i nadále řídit.

„Obviněnému byl uložen trest v trvání osmi měsíců, který byl podmíněně odložen na zkušební dobu v trvání 14 měsíců. Trest byl ukládán s ohledem na jeho trestní minulost, když nebyl dosud soudně trestán a neměl ani přestupky. V úvahu sice přicházel trest zákazu činnosti, ale ten nebyl uložen vzhledem k jeho složité životní situaci. Jde o řidiče z povolání, který má nyní povoleno insolvenční řízení a zaměstnání je jeho jediným zdrojem příjmů, navíc se stará o nemocnou manželku,“ vysvětlil soudce Petr Sperk, který rozhodl trestním příkazem, tedy bez nařízení hlavního líčení. Dodal, že nehoda byla de facto nešťastná náhoda.

Gabriel si trestní příkaz dlouho nepřebíral, doručit se mu ho nedařilo ani policii. Až když na něj soud vydal zatykač, sám se dostavil. On ani státní zástupce si nepodali odpor, a tak je verdikt pravomocný.