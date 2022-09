Podle toho, co na sociální síti prezentovala jedna z cestujících, bylo na první pohled patrné, že řidič je pod vlivem alkoholu. „Doteď se klepu. Nastoupili jsme na zastávce Rybníčky, zaplatili, a na náměstí vystoupili. Řidič MHD div nevjel do budovy informací, během chvilky policie a že bude dejchat… No nadejchal..,“ vylíčila žena. Dechová zkouška byla skutečně pozitivní, byť hladina alkoholu nebyla vysoká. „Řidič byl na náměstí Míru zastaven hlídkou obvodního oddělení Klatovy. Při dechové zkoušce nadýchal přes 0,2 promile alkoholu. Ke zranění osob nedošlo a není ani známo, že by způsobil nějakou škodu např. při dopravní nehodě,“ řekla Deníku policejní mluvčí Barbora Šmaterová. Doplnila, že případ policisté šetří pro podezření ze spáchání přestupku.