Muže málem ubodal jen kvůli napomenutí. Čeká ho vězení a pak vyhoštění

Incident se odehrál letos 29. dubna před půlnocí v baru v Nýrsku. Kodera, jenž tam po zápase přišel s kamarády, se potkal s Ludvíkem I., se kterým má dlouhodobé spory. A nezůstalo jen u slov. Kodera podle obžaloby udeřil o 16 let mladšího muže sevřenou dlaní do obličeje, čímž mu způsobil poranění levého oka a zlomeninu spodiny levé očnice a stropu dutiny horní čelisti. „Zranění si vyžádala operační zákrok na stomatologické klinice Fakultní nemocnice Plzeň, a to rekonstrukci spodiny levé očnice titanovou individuálně tvarovanou síťkou, následně musela být kvůli dvojitému vidění provedena reoperace,“ uvedla v obžalobě státní zástupkyně Barbora Marešová.

Náhled obou hlavních aktérů na to, co se v podniku stalo, je diametrálně odlišný. Ludvík I. tvrdil, že ho Kodera napadl jako první, když ho natlačil na sloup a vyhrožoval mu. O chvíli později na něj měl zaútočit opětovně, ale to už padaly rány. „Kolik jsem jich dostal, nevím. Po první jsem instinktivně zaklekl a kryl si rukama obličej,“ tvrdil Ludvík I., jenž popřel, že by sám Koderu udeřil. Potvrdil také, že byl v době incidentu opilý. Policii nadýchal přes 1,7 promile.

Kodera, který dle svých slov do té doby vypil maximálně jedno a půl piva, ale soudu řekl, že to bylo jinak a že on se cítí být spíše obětí než viníkem. Prohlásil, že když se s Ludvíkem I. potkal a začali si vysvětlovat věci, kvůli nimž mají už roky konflikt, přiskočili k němu jeho kamarádi z ragby a přidrželi mu ruce, aby zabránili vyhrocení sporu. „Jenže on toho využil a dal mi ránu pěstí do obličeje. Kamarádi mě pustili, a když jsem viděl, že chce v útoku pokračovat, ohnal jsem se rukou. Bylo to jen jednou, on pak upadl na zem. Bylo to nešťastné,“ prohlásil Kodera s tím, že zatímco jeho sok byl po jedné ráně zraněn, jemu se nic v podstatě nestalo, neboť je zvyklý inkasovat tvrdé údery.

Protože v baru nefungovaly kamery, které byly podle majitele už dva měsíce rozbité, rozhodnou o tom, co se přesně dělo, zřejmě výpovědi svědků. Těch bude při dalších líčeních slyšeno minimálně šest plus soudní znalec.