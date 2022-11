Policisté v Plánici prověřovali vloupání do objektu v obci u Zavlekova a zjistili pachatele, kterým byl devatenáctiletý muž z obce u Sušice, jenž převzal ve zkráceném přípravném řízení převzal sdělení podezření ze spáchání přečinů krádež a porušování domovní svobody. "V době od počátku července do 28. září vnikl podezřelý do objektu skladu, garáže a obytné části domu, kde odcizil různé náhradní díly k motorových vozidlům, dva visací zámky i náhradní klíče od objektu," sdělila Ladmanová.

Poškozenému vznikla škoda za 26 673 Kč.