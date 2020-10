Před Okresním soudem Plzeň-jih opět stanul šestatřicetiletý recidivista Martin Tolar. Z auta, které v centru Plzně stálo na červené, vyhodil letos v únoru řidičku i s jejím dítětem a ujel. Na útěku před policií ve svém řádění pokračoval. V Oplotu na jižním Plzeňsku ukradl jednomu muži auto a jinému telefon.

Z vyšetřování rovněž vyplynulo, že dva týdny před plzeňskou loupeží usedl bez pozvání v Příchovicích do Nissanu Micra. Devatenáctiletému mladíkovi, který seděl za volantem, přikázal, aby ho odvezl do obce Zelené. „Seděl jsem v autě a čekal na kamaráda před jeho domem. Najednou mi neznámý muž zaťukal na okénko spolujezdce. Zeptal se, jestli ho někam svezu. Pak si sedl ke mně do auta a řekl, ať jedu do Zeleného. Měl jsem strach, tak jsem jel. Měl pořád ruku v kapse, bál jsem se, jestli tam nemá nějakou zbraň,“ uvedl včera při hlavním líčení mladík.

UTEKL Z AUTA

Podle něj pak Tolar během jízdy změnil cíl cesty. „Najednou chtěl, abych jel na Borovy. Nakázal mi, ať jedu, nebo že mě odpráskne. V Borovech jsem řekl, že potřebuji na toaletu, a utekl jsem,“ řekl svědek s tím, že agresor na něj křičel, ať se vrátí, nebo že mu ustřelí hlavu. Mladík pak doběhl za mužem, který stál na autobusové zastávce, a počkal na příjezd svého otce.

Svědek u soudu pachatele identifikoval. „V ten den měl na hlavě čepici, ale na devadesát procent je to on,“ sdělil.

Tolar bombarduje z vazby soud i další instituce řadou dopisů, stížností a podání. Již podal trestní oznámení na státní zástupkyni, soudkyni, policisty, lékaře, svého obhájce, a dokonce i na ministryni spravedlnosti. „Vše je zmanipulované a ovlivněné. Jsou mi upírána práva, upírá se mi lékařské ošetření. Devět dní jsem ve věznici nejedl. Byl jsem napaden vězni, vězeňskou službou. Když jsem byl zadržen, tak mě spoutali, kopali mě do hlavy, stáli mi na krku, až jsem nemohl dýchat. Odkrvil se mi mozek. Čekali, jestli to vůbec rozdýchám,“ líčil Tolar, který už dříve neúspěšně žádal o vyloučení soudce Jiřího Žižky pro podjatost.

Tolarovi za vydírání, loupež a další činy hrozí až 10 let vězení. Proces bude pokračovat v listopadu.