Gumana ke klatovskému soudu přivezla eskorta z plzeňské věznice, kde si aktuálně odpykává celkem 49 měsíců za bohatou trestnou činnost. Naposledy byl odsouzen před měsícem mimo jiné za to, že přes výslovný nesouhlas setrvával v bytě mladého muže z Klatovska a dokonce mu násilím píchl do žíly pervitin, či za to, že ho vydíral. Vyhrožoval mu, že ho doveze do lesa a nechá ho tam nahého. Přinutil ho tak vydat mu 120 000 korun.

Tentokrát stanul Guman před soudem kvůli krádeži katalyzátoru z Volkswagenu Polo, stojícího v Divišovicích, a kvůli tomu, že muže z Janovic nad Úhlavou, který byl tak naivní, že ho pozval na návštěvu, okradl v nestřežené chvíli o více než 10 tisíc korun. U soudu byl obžalovaný hodně stručný. „Nebudu vypovídat. Ale to, co je v obžalobě, je pravda,“ řekl a uzavřel se státním zástupcem dohodu o vině a trestu. Velmi výhodnou. K dosavadnímu trestu, který si odpykává, dostal navíc totiž pouhé tři měsíce a musí zaplatit škodu. Soudkyně Šimánková dohodu schválila.

Drogy do věznice? V sušenkách, rouškách, šamponech i tělesných otvorech

Guman si však neodpyká „jen“ 52 měsíců, ale více. „Přišlo mi od soudu v Tachově, že mi propálili 200 hodin obecně prospěšných prací,“ řekl soudu recidivista. To znamená, že si odpyká dalších 200 dní ve vězení navíc, celkem tam tedy stráví bezmála pět let. Vzhledem k tomu, jak kriticky ho hodnotila vězeňská služba, se zřejmě nedá očekávat dřívější propuštění.

I tak je ale pro Gumana pět let výhra. „Tím, že jste toho spáchal tolik a jsou vám opakovaně ukládány souhrnné tresty, bude váš pobyt ve věznici mnohem kratší, než by byl, kdyby byly tresty ukládány samostatně,“ připomněla mu Šimánková, že nebýt mírných souhrnných trestů, mohl být za mřížemi i více než deset let v kuse. A to má ještě jeden soud u Šimánkové před sebou. Spolu s dvěma kumpány bude souzen za vykradení domu u Dlažova a krádeže katalyzátorů z aut.