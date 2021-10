Napadení se podle obžaloby odehrála 4. září v blíže neurčené době na ostrově Santos v Sušici během koncertu skupiny Škwor. Po slovní rozepři Uher fyzicky napadl Jitku F. a to tak, že ji dvakrát udeřil do obličeje otevřenou dlaní či pěstí a způsobil jí lehké zranění v obličeji, které si nevyžádalo ošetření a dále ji urážel. Poté napadl Luďka R., kterého uhodil otevřenou dlaní do obličeje, poté se vzájemně uchopili a spolu spadli na zem. V okamžiku, kdy se poškozený zvedal ze země ho Uher kopl do nohy, po pádu na něj skočil a snažil se ho udeřit pěstí, v čemž mu bylo zabráněno dalšími lidmi. Dále udeřil pěstí do obličeje Kristýnu H., čímž jí způsobil zranění.

Uher si z noci pamatuje jen část. „Chtěl bych říct, že je mi to líto, co se stalo,“ začal u soudu obžalovaný. „Jitka mě urážela, odstrkovala mě, vyháněla mě, protože jsem chtěl mluvit se svou bývalou, proto jsem jí dal facku, neudržel jsem emoce. Potom jsem jí dal ještě pěstí. Pán mi zašlápl cestu, mě chytly emoce a dopadlo to tak, jak to dopadlo. Dal jsem mu facku, zaklesli jsme se do sebe, někdo mě pak chytil za jednu ruku a za druhou, pak už nic nevím. Nevybavuji si ani, že bych dal facku druhé paní. Nemám lidi, kteří by mi dosvědčili, co se stalo. Ale cítil jsem, že mi někdo mlátil hlavou o zem, měl jsem si pak vzadu rozbitou. Myslím, že mi ji někdo natáhl, tak jsem měl výpadek,“ vypověděl Uher.

Že měl obžalovaný ránu s několika boulemi na zátylku na hlavě potvrdila i jeho matka a sestra. „Někdo ta říkal, nech ho být nebo ho zabiješ, ale nevím, kdo to byl,“ poznamenal Uher.

Trvalé následky

Poškozený Luděk R. se chtěl zastat napadené Jitky F. „Vzešla mezi námi potyčka, spadli jsme na zem, když jsem chtěl vstát, tak jsem najednou spadl, musel mě kopnout do nohy. Pak na mě zaklekl a chtěl mi dát pěstí, to už ho ale odtrhl další pán. Nikdo jiný než pan Uher tam nebyl, takže mě musel kopnout on. Uher se tam pral i s dalšími, nestačilo mu to,“ řekl u soudu Luděk R., který se se zraněním léčil deset měsíců a má trvalé následky.

Jako svědkyně u soudu vypovídala i bývalá Uhrova přítelkyně Eva B., kterou dle jejích slov obžalovaný otravoval, aby si dala panáka a opakovaně za ní chodil. „Kamarádka se mě zastala a dostala facku a podruhé pěstí. Vždy se spustila rvačka, vrhli se tam na něj lidé a chtěli se Jitka zastat. Servali se, Uher byl na zemi, pak ho nechali. Neviděla jsem ale, že by se pral s Luďkem R. Uher mi pak připadal přidušený, jak se na něj všichni vrhli. Přišel pro mě ještě jeden známý, že Luděk R. nemůže chodit abych ho odvedla k sanitce, protože tam byl složitější přístup,“ uvedla Eva B.

Svědek Karel Z. vypověděl, že odtrhával při rvačce Uhra od poškozeného, ten se prý už pak nemohl na nohu postavit.

Druhou napadenou ženou byla Kristýna H., která ale nemůže potvrdit, že by jí dal pěstí právě obžalovaný, nevybavuje si ho. „Stála jsem u okénka a viděla jsem, jak někdo udeřil nějakou paní. Pak se strhla rvačka. Otec do toho vstoupil, aby toho nechali. Pak mu někdo začal nadávat, tak jsem se ho zastala a dostala jsem pěstí, spadla jsem a pak mě rodiče vezli na pohotovost. Tam pak přivezli i pána s prokopnutým kolenem, který mi řekl, že mě měl udeřit pan Uher, ale já to potvrdit nemohu,“ řekl Kristýna H.

Hlavní líčení bude pokračovat v listopadu výpověďmi dalších svědků.